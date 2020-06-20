Мэр Бишкека заразился коронавирусом
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Мэр Бишкека Азиз Суракматов заразился коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата столичной мэрии Балбака Тулобаева.
«Результаты первого анализа на коронавирус у мэра Бишкека положительные», — сказал Тулобаев.
Он добавил, что Суракматов находится на самоизоляции. У мэра высокая температура, но состояние оценивается как удовлетворительное.
Азизу Суракматову 48 лет, он занимает пост мэра Бишкека с 2018 года.
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