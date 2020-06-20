МЧС экстренно предупреждило москвичей о грозе и сильном ветре

МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе, граде и порывистом ветре 20 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу.

«С 11.00 20 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду», — сказали в МЧС.

Спасатели рекомендовали по возможности остаться дома и не оставлять детей одних. Также в МЧС просят не подходить к шатким конструкциям и соблюдать осторожность при вождении.

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