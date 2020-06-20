В Германии выявили более 600 новых случаев коронавируса за сутки

В Германии за сутки медики зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом, скончались еще 11 пациентов, сообщает институт Роберта Коха.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 189 135.

С начала пандемии в стране умерли 8 883 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 174,7 тысячи пациентов.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.