В Мексике коронавирусом заразились более 170 тысяч человек

Мексиканские медики с начала пандемии зафиксировали более 170 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля.

«Число лабораторно подтвержденных случаев заражения составляет 170 485», — сказал замминистра.

По его словам, за последние сутки врачи констатировали 5 030 новых случаев заражения и 647 летальных исходов.

Общее число погибших от инфекции в стране достигло 20 394.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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