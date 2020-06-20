На Алтая бабушка наказывала семилетнего внука, запирая в погребе

Пожилая женщина в городе Горняк Алтайской области запирала в погребе своего семилетнего внука, связывая ему руки и ноги за провинности. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

«Подозреваемая истязала своего 7-летнего внука, находящегося у нее под опекой – неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие <...> Женщина удерживала мальчика в погребе дома, связывала руки и ноги ребенка», — заявили в СК.

В настоящее время в отношении женщины заведены два уголовных дела — за истязание и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

Органы опеки намерены забрать ребенка в социальное учреждение.

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