В мире за сутки выявлено более 142 тыс. случаев COVID-2019
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За последние сутки в мире число подтвержденных ВОЗ случаев коронавируса увеличилось на 142 тыс., сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 8,38 млн.
Количество летальных исходов за прошедшие сутки выросло на 5 тыс. и превысило 450 тыс.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще 34 пациента с COVID-19 скончались в Москве
— Bloomberg: Apple снова закроет магазины в США из-за коронавируса