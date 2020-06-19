В мире за сутки выявлено более 142 тыс. случаев COVID-2019

За последние сутки в мире число подтвержденных ВОЗ случаев коронавируса увеличилось на 142 тыс., сообщает ТАСС.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 8,38 млн.

Количество летальных исходов за прошедшие сутки выросло на 5 тыс. и превысило 450 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 34 пациента с COVID-19 скончались в Москве

— Bloomberg: Apple снова закроет магазины в США из-за коронавируса

— На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса