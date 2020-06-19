Три американских штата сообщают о рекордном приросте случаев COVID-19

Рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Аризоне, Техасе и Флориде. Об этом сообщает The Hill.

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Аризоне составил 3246, в Техасе – 3516, во Флориде – 3822, пишет издание.

Губернаторы штатов связывают увеличение случаев с увеличением количества тестов, отмечается в материале. При этом эксперты в области здравоохранения отмечают увеличение процента тестов, показавших положительные результаты, что является признаком растущей вспышки.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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