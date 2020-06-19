Захвативший монастырь на Урале священник призвал патриарха уйти в отставку

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший монастырь на Урале, записал новое видео, в котором обратился к патриарху Кириллу.

По словам священника, патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и другим членам церковного руководства необходимо сложить свои полномочия до церковного суда.

«Попишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», — добавил он.

Схиигумен напомнил, что храмы не закрывали во время испанки и чумы, их закрывали только «богоборческие власти».

Ранее стало известно, что запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Территорию обители охраняют казаки.

Сергий не раз выступал против закрытия церквей на фоне пандемии коронавируса, называл инфекцию мифом и вел службы, несмотря на запреты епархии.

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