Стало известно, когда откроется пассажирское сообщение по новому пути до Мурманска

Открытие пассажирского сообщения по альтернативному железнодорожному пути до Мурманска, который был построен за три недели после обрушения моста через реку Кола, планируется 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

По его словам, новый ж/д путь сначала нужно обкатать грузовыми поездами. Как пояснил Голомолзин, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность пассажирских составов.

Ранее стало известно, что железнодорожное сообщение с Мурманском после обрушения моста через реку Кола было восстановлено.

Обрушение моста между станциями Кола и Выходной произошло 1 июня.

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