СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.
По словам защитника, обвинение Шамсутдинову было предъявлено в окончательной редакции.
«Наш подзащитный уведомлен об окончании следственных действий по делу. С 29 июня следствие планирует начать ознакомление нас и нашего подзащитного с материалами уголовного дела», — сказал Тугушев.
Ранее стало известно, что Шамсутдинову продлили арест до 25 сентября 2020 года.
25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.
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