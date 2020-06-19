СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

По словам защитника, обвинение Шамсутдинову было предъявлено в окончательной редакции.

«Наш подзащитный уведомлен об окончании следственных действий по делу. С 29 июня следствие планирует начать ознакомление нас и нашего подзащитного с материалами уголовного дела», — сказал Тугушев.

Ранее стало известно, что Шамсутдинову продлили арест до 25 сентября 2020 года.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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