В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Данные награды учреждены с целью дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны, пояснили в Кремле.
Тем же указом утверждены также описания и рисунки вышеуказанных наград.
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