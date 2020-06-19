В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.

Данные награды учреждены с целью дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны, пояснили в Кремле.

Тем же указом утверждены также описания и рисунки вышеуказанных наград.

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