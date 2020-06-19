В Москве из-за жары третий день держится «оранжевый» уровень опасности

Гидрометцентр России предупредил москвичей об аномально жаркой погоде. Об этом пишет «Интерфакс».

Температура воздуха в пятницу, 19 июня, может подняться до 30-32°C, в связи с чем в городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Такая рекордная для 19 июня температура последний раз была зафиксирована в 1897 году. Тогда столбики термометров достигли отметки 31,8°C.

Предпоследний уровень погодной опасности сигнализирует о возможных стихийных бедствиях и нанесении ущерба.

До этого синоптики спрогнозировали, что аномально жаркая погода сохранится в Москве до 21 июня.

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