В США не выявили резкого роста числа случаев COVID-19 после протестов

В США не выявили резкого роста числа случаев коронавирусной инфекции из-за массовых протестов по всей стране, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные властей нескольких американских городов и штатов.

Так, в Миннесоте анализы в госучреждениях сдали более 3,2 тыс. протестующих, и лишь у 1,8% выявили коронавирус. В частные клиники обратились 8,5 тыс. демонстрантов, оказалось меньше 1% случая COVID-19.

В Нью-Йорке, по данным городских властей, среднее число положительных тестов на инфекцию в течение последней недели достигло не более 3%.

В Сиэтле (штат Вашингтон) и Чикаго (штат Иллинойс) также не было зарегистрировано резкого скачка случаев коронавируса.

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