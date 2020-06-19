В мире коронавирус выявлен у более 8,4 млн человек
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Во всем мире коронавирусная инфекция обнаружена у 8 488 976 человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Жертвами болезни стал 453 981 пациент.
Вылечились от инфекции 4 155 099 человек.
Наибольшее число случаев коронавируса выявлено в США — 2 191 052. Жертвами болезни в стране стали 118 434 человека, выздоровели — 599 115.
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