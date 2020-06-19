Коронавирус выявили у министра здравоохранения Удмуртии

Коронавирусную инфекцию обнаружили у министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что в настоящее время он находится в самоизоляции.

Его болезнь протекает бессимптомно. Контактировавшие с ними лица также сдали тесты на COVID-19.

По данным оперштаба, все члены правительства Удмуртии начиная с марта регулярно сдают тесты на коронавирус.

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