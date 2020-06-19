В Москве ожидается гроза и до +29°C в пятницу
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В пятницу, 19 июня, в столице будет жаркая погода, переменная облачность и местами пройдет дождь, сообщает Гидрометцентр.
Днем температура воздуха будет прогреваться до +29°C. Местами вероятен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-восточного направления до 13 м/с.
Вечером прогнозируется слабый ветер и до +17°C. Местами также возможен небольшой дождь.
Давление составит 749 мм рт. ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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