В Москве ожидается гроза и до +29°C в пятницу

В пятницу, 19 июня, в столице будет жаркая погода, переменная облачность и местами пройдет дождь, сообщает Гидрометцентр.

Днем температура воздуха будет прогреваться до +29°C. Местами вероятен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-восточного направления до 13 м/с.

Вечером прогнозируется слабый ветер и до +17°C. Местами также возможен небольшой дождь.

Давление составит 749 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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