Трамп назвал тестирование на COVID-19 переоцененным

Президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на новый тип коронавируса COVID-19 является переоцененным. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, глава Белого дома также отметил, что тестирования и исследования коронавирусной инфекции привели к росту выявленных случаев заболевания в США.

Американский лидер добавил, что это выставило страну в плохом свете.

Трамп подчеркнул, что при этом он создал «величайшую в истории машину тестирования».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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