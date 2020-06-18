Появились подробности отношений убитой в московской квартире девушки и стрелка
Убитая в своей квартире на Севере Москвы девушка около пяти лет встречалась с убийцей. Об этом телеканалу «360» рассказала подруга жертвы.
При этом, по словам собеседницы, пара уже однажды расставалась в ноябре по инициативе убитой, которой не нравилась постоянная ревность партнера. Окончательный разрыв произошел в марте.
Как рассказала подруга, у погибшей не было детей. В сообщениях о погибшем ребенке речь идет, скорее всего, о ее младшем брате. Бывший возлюбленный застрелил семью девушки, жив остался только отчим.
Общий знакомый жертвы и стрелка рассказал, что после армии молодой человек сильно изменился.
«Он ходил грязный и потрепанный, хотя раньше такого не было. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал», — рассказал собеседник канала.
Ранее стало известно, что один ребенок и трое взрослых погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы. По информации СМИ, убитую звали Елизавета Хлюпина, она работала моделью. Незадолго до трагедии Хлюпина рассталась с молодым человеком. Именно бывший возлюбленный устроил стрельбу в доме девушки и убил ее семью, а затем покончил с собой.
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