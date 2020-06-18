Росгвардия: расстрелявший семью на севере Москвы владел оружием законно
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Устроивший стрельбу на севере Москвы мужчина владел оружием законно. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую информацию подтвердили в Росгвардии.
В ведомстве подчеркнули, что разрешение на хранение и приобретение оружия у мужчины было оформлено в соответствии с законом России.
Стрельба случилась в районе Коптево. В квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех погибших обнаружили огнестрельные раны.
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