Росгвардия: расстрелявший семью на севере Москвы владел оружием законно

Устроивший стрельбу на севере Москвы мужчина владел оружием законно. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую информацию подтвердили в Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что разрешение на хранение и приобретение оружия у мужчины было оформлено в соответствии с законом России.

Стрельба случилась в районе Коптево. В квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех погибших обнаружили огнестрельные раны.

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