Санкт-Петербург вновь побил температурный рекорд 1905 года

Санкт-Петербург второй день подряд бьет температурные рекорды 1905 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что 18 июня воздух в городе прогрелся до +32,1°С. В 1905 году в тот же день температура достигала +31,3°С.

Днем ранее температура достигла +27,3°С, что тоже обновило рекорд вековой давности в +27,5°С.

По прогнозам, похолодание в городе придет в субботу, 20 июня.

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