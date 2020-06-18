Песков подтвердил нахождение ветеранов в санаториях перед парадом Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд ветеранов, которые будут присутствовать на параде, находятся на карантине в санаториях и домах отдыха, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что эта мера необходима для соблюдения максимальной безопасности во время проведения мероприятия.

Представитель Кремля подчеркнул, что ветеранам обеспечены прекрасные условия пребывания.

«Заодно это хорошая возможность получать дополнительное медицинское обслуживание в случае необходимости», — добавил Песков.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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