Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа

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Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА «Новости» слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Мы этот вопрос проработали, у нас было заседание совместное трех ведомств и совета ректоров. И там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, проведением экзаменов, в том числе с обработкой результатов», — сказал Музаев.

По его словам, у ведомства нет опасений, что кто-либо из российских школьников не успеет подать документы в вуз из-за переноса сроков проведения ЕГЭ.

Ранее Минпросвещения передвинуло сроки начала единых государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20 — по биологии и письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

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