В Рособрнадзоре пояснили, нужны ли сдающим ЕГЭ справки об отсутствии COVID-19

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Школьникам не потребуется предъявлять перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он уточнил, что в совместных методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такое требование отсутствует.

«То есть массово сдавать анализы, приносить справки нет необходимости, и этого требования не предъявляется», — пояснил Мазаев.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20 — по биологии и письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

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