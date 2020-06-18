Все пункты проведения ЕГЭ обеспечат масками и антисептиками

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все пункты проведения единого госэкзамена в России обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками для защиты от распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«На плечи родителей эти расходы не лягут... Все это ложится на региональные органы управления», — отметил Музаев.

По его словам, школьники не будут обязаны использовать маски и перчатки во время прохождения ЕГЭ, однако у них сохраняется такая возможность.

Ранее Минпросвещения передвинуло сроки начала единых государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20 — по биологии и письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

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