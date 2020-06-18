В Рособрнадзоре считают, что пандемия не повлияет на результаты ЕГЭ у школьников

В Рособрнадзоре рассчитывают, что пандемия коронавируса не окажет существенного влияния на результаты ЕГЭ у российских школьников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врио главы ведомства Анзора Музаева.

«У меня почему-то такое подозрение, что результаты у нас увеличатся, может, незначительно, высоких прыжков средних баллов не бывает просто так, хуже точно не будет», — сказал Музаев.

Ранее Минпросвещения передвинуло сроки начала единых государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.

Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. 10 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по физике и истории, 16 июля — по химии и обществознанию, 20 — по биологии и письменную часть по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам.

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