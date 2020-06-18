В минздраве рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Назрани

Участники перестрелки в Назрани, которые получили ранения, все еще остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минздрава Ингушетии.

«Состояние обоих раненых не изменилось, оба тяжелые, находятся в реанимации», — уточнили в ведомстве.

16 июня в Назрани произошла перестрелка между межу местными жителями. Погибли четверо человек, еще трое были госпитализированы с тяжелыми ранениями, позже один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц» УК РФ. Одного человека задержали.

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