Пекин не намерен полностью закрываться из-за коронавируса

Власти Пекина не будут полностью закрывать город из-за новой вспышки коронавирусной инфекции, как это произошло с Уханем в январе текущего года, когда он 76 дней был отрезан от внешнего мира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхуна.

13 июня в городе закрыли крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай после обнаружения COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося. По словам властей, пока не доказано, что лосось был носителем или промежуточным хозяином инфекции.

Сюйхун уточнил, что будет ужесточен контроль за выездом. Кроме того, город запрещено покидать тем людям, которые как-то связаны с коронавирусом, особенно речь идет о носителях заболевания.

По состоянию на утро 18 июня, в Пекине выявили 21 новый случай COVID-19 и трех бессимптомных носителей, все они имеют отношение к оптовому рынку.

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