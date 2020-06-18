На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации объявили местные власти в Пенжинском районе Камчатки, где в настоящее время горят более 4 тыс. гектаров леса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действует 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тысяч гектаров. Они находятся в труднодоступной зоне, что осложняет их тушение», — заявили в пресс-службе.

По заявлению властей региона, угроза населенным пунктам отсутствует. К тушению огня привлекли авиацию.

Ранее власти уже вводили режим ЧС в Быстринском районе Камчатского края. Там были зафиксированы крупные пожары рядом с селами Эссо и Анавгай.

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