Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут стать действительными

Школьные аттестаты, выданные до приказа Минпросвещения РФ о выдачи документов без экзаменов, хотят признать действительными. Об этом пишет РИА «Новости».

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании,... выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными», — говорится в проекте соответствующего приказа.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все школьники, включая девятиклассников и одиннадцатиклассников, получат аттестаты не позже 15 июня без сдачи экзаменов.

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