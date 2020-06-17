ФСБ опровергла свое участие в мероприятиях в захваченном на Урале монастыре

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области не присутствовали на территории захваченного Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подчеркнули что сотрудники ФСБ не принимали участия в мероприятиях в этом монастыре, а вся распространяемая информация на эту тему является недостоверной.

Ранее стало известно, что Запрещенный в служении схиигумен Сергий (Сергей Романов) взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Территорию обители охраняют казаки. В СМИ появилась информация, что на место инцидента прибыли сотрудники ФСБ.