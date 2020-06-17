В Крыму осужденный чиновник второй раз попался на том же преступлении

В Евпатории бывший замначальника департамента городского хозяйства подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет ГУ СК по Крыму.

Следователи установили, что мужчина в 2017 году неправомерно запросил из городского бюджета около двух миллионов рублей, чтобы оплатить повторную госэкспертизу по муниципальным контрактам. Тем не менее, проверку должны были оплатить подрядчики.

Следователи готовят обвинение и будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Чиновник уже был судим за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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