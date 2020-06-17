ФСБ задержала двух причастных к нападению на Дагестан в 1999 году

ФСБ задержала двух членов банд Шамиля Басаева и лидера арабских наемников Хаттаба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ходе следствия СК установил, что Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов причастны к преступлению. В скором времени им предъявят обвинение и назначат меру пресечения.

При этом розыск остальных 28 участников вторжения в республику продолжается.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, свыше 80 фигурантов уже получили наказания.

Нападение на Дагестан произошло в 1999 году. В результате инцидента погибли более 280 человек, еще свыше 800 получили ранения.