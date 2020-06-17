Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня

Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

Онлайн-выпускной для выпускников вузов в 2020 году будет представлять собой серию мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний, онлайн-лекции и челленджи.

Кульминацией праздника должен стать онлайн-концерт. Выпускников поздравят ректоры университетов, главы корпораций, артисты и популярные блогеры.

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