Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня
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Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.
Онлайн-выпускной для выпускников вузов в 2020 году будет представлять собой серию мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний, онлайн-лекции и челленджи.
Кульминацией праздника должен стать онлайн-концерт. Выпускников поздравят ректоры университетов, главы корпораций, артисты и популярные блогеры.
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