В Кремле высказались о сокращении праздников в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сокращении праздников в стране, передает корреспондент «Газеты.ru».

По словам Пескова, никакой позиции на этот счет в Кремле нет.

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Однако есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — заключил представитель Кремля.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В министерстве ответили, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом (ТК) России, а любые изменения в ТК необходимо обсуждать с работодателями и работниками.