За 2019 год теракты удалось предотвратить в 24 регионах России

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что правоохранительным органам в 2019 году удалось предотвратить теракты в 24 регионах страны, передает РИА «Новости».

В качестве объектов выбирались места массового скопления людей, рассказал Краснов.

Он отметил, что нужно и впредь усиливать профилактику противодействия терроризму. В связи с этим будет уделено дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях, заключил генпрокурор.