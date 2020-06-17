В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к осеннему росту инфекций
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В настоящее время в России разрабатываются специальные планы для понижения рисков во время осеннего роста инфекционных заболеваний. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».
По ее словам, в первую очередь речь идет о вакцинации населения от гриппа.
Ранее сообщалось, что в России, в среду, 17 июня, начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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