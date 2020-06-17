Синоптики предупредили о похолодании с грозой в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву к вечеру субботы, 20 июня, придет похолодание, сопровождаемое дождем и грозой, передает РИА «Новости».

Холодный атмосферный фронт подойдет к Москве, скорее всего, после 18.00 в субботу, сообщила синоптик, добавив, что с похолоданием ожидаются кратковременные дожди, а также возможны грозы.

В субботу в Москве ожидается +26...+28°С тепла, по области — +23°С...+28°С, рассказала Позднякова. В воскресенье дневная температура составит +22...+24°С. В понедельник понижение температуры продолжится, заключила синоптик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Включили лето: ждать ли москвичам похолодания