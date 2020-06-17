Четверть российских учителей вернут из отпусков для проведения ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для проведения ЕГЭ этим летом из отпусков вернут четверть российских педагогов. Об этом сообщают «Известия».

Около 300 тыс. учителей будут вынуждены выйти на работу в период проведения экзаменов.

При этом отмечается, что Рособрнадзор планирует установить преподавателям дополнительные выплаты. Их размер определят в каждом субъекте самостоятельно.

Координатор проекта «Новая школа» Алена Аршинова привела в пример Мурманскую область, где педагогам за работу на ЕГЭ планируют заплатить по 10 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что ЕГЭ пройдет позже обычного срока из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин также подписал указ о том, что школьники смогут получить аттестаты без экзаменов.

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