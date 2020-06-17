Стало известно о состоянии раненных на Ленинском проспекте полицейских

Все участники произошедшей на Ленинском проспекте перестрелки все еще остаются в трех московских больницах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Так, одному из раненых сотрудников полиции стало хуже, его состояние специалисты оценивают как тяжелое. В данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.

Второй сотрудник полиции находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничто не угрожает.

Сам зачинщик стрельбы лежит в институте Склифосовского в тяжелом состоянии. Его также подключили к аппарату ИВЛ.

15 июня в Москве на Ленинском проспекте таксист устроил стрельбу с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов. В результате два сотрудника полиции получили ранения, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

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