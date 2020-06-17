В России проведено свыше 15,6 млн тестов на коронавирус

В России проведено свыше 15,6 миллиона тестов на выявление коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 308 тысяч пациентов.

За минувшие сутки в стране проведены 284 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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