В России проведено свыше 15,6 млн тестов на коронавирус
В России проведено свыше 15,6 миллиона тестов на выявление коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 308 тысяч пациентов.
За минувшие сутки в стране проведены 284 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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