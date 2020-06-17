Коронавирус выявили у более 8,1 млн человек в мире

Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 8 174 009 человек, жертвами болезни в общей сложности стали 443 685. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки прирост случаев COVID-19 составил 139 479, при этом скончались 6 786 пациентов.

Вылечились от коронавируса во всем мире 3 955 179 человек.

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