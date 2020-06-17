В Москве в среду ожидается до +31°С

В Москве и области в среду, 17 июня, ожидается до +31°С, гласят данные Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +29°C до +31°C, а ночью — от +17°C до +19°C.

В небе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем днем установится на отметке в 750 мм ртутного столба, а ночью достигнет 749 мм.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.