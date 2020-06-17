В России за сутки потушили более 50 лесных пожаров

Спасатели за последние сутки потушили 55 лесных пожаров в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 июня в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 4847 га», — указано в сообщении.

Отмечается, что наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Камчатском крае, там действовало четыре пожара, общая площадь которых составляет около 1,8 тысячи гектаров.