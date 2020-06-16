В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3434, сообщил оперштаб в Telegram.

«В Москве скончались 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

В столице коронавирусом заразились почти 209 тыс., вылечились 126 тыс., скончались 3386 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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