Раскрыто средство защиты резиденции Путина от COVID-19
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от COVID-19 установили специальный туннель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов кремлевского пула.
Как уточняется, в нем происходит дезинфекция всех входящих.
Система работает за счет создания «мелкодисперсного водного тумана». Антисептический раствор оседает на одежде и открытых участках тела.
Отмечается, что его сделала организация в Пензе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин впервые проведет совещание с правительством дистанционно