Раскрыто средство защиты резиденции Путина от COVID-19

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от COVID-19 установили специальный туннель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов кремлевского пула.

Как уточняется, в нем происходит дезинфекция всех входящих.

Система работает за счет создания «мелкодисперсного водного тумана». Антисептический раствор оседает на одежде и открытых участках тела.

Отмечается, что его сделала организация в Пензе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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