Пекин вновь усилил ограничения по коронавирусу

Пекин ввел дополнительные ограничения по коронавирусу, повысив уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения с третьего уровень на второй, пишет The Guardian.

Отмечается, что закрылись средние и начальные школы, студенты освобождены от занятий, запрещаются туристические поездки из других регионов, а также отменяются общественные мероприятия. Производство продолжит функционировать, но правительство рекомендует перейти на удаленный режим работы при возможности.

6 июня Пекин снял ограничения и перешел со второго уровня реагирования на третий. Тем не менее, 11 июня, почти спустя два месяца отсутствия новых заражений, в городе подтвердился коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пекинский аэропорт начал массово отменять рейсы из-за новой вспышки коронавируса

— ВОЗ проверяет информацию об обнаружении в Китае следов коронавируса в лососе

— Ученый сравнил выявленный в Пекине и в Ухане COVID-19