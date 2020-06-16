Монастырь «экс-духовника Поклонской» патрулируют казаки

В Свердловской области около Среднеуральского женского монастыря дежурят казаки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, они патрулируют пространство возле духовного учреждения.

Охранять местность пригласил схиигумен, который накануне сверг настоятельницу монастыря.

До этого стало известно, что монастырь перешел на осадное положение из-за опасения смены руководства.

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