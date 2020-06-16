МВД Ингушетии подтвердило смерть полицейского при стрельбе в Назрани
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МВД Ингушетии подтвердило смерть полицейского при перестрелке в Назрани, пишет ТАСС.
«Четверо человек, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли», — сообщили в МВД.
По данным СМИ, зачинщиком конфликта в Ингушетии стал пожилой мужчина. Он спорил о земельном участке с братом, впоследствии перепалка переросла в стрельбу. В конфликте участвовали 15 человек.
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