МВД Ингушетии подтвердило смерть полицейского при стрельбе в Назрани

МВД Ингушетии подтвердило смерть полицейского при перестрелке в Назрани, пишет ТАСС.

«Четверо человек, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли», — сообщили в МВД.

По данным СМИ, зачинщиком конфликта в Ингушетии стал пожилой мужчина. Он спорил о земельном участке с братом, впоследствии перепалка переросла в стрельбу. В конфликте участвовали 15 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК возбудил уголовное дело после перестрелки в Ингушетии

— Один из раненных в перестрелке в Ингушетии умер на операционном столе

— В Ингушетии задержан зачинщик смертельной перестрелки