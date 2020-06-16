В Алма-Ате загорелся торговый центр
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В Алма-Ате загорелся торгово-развлекательный центр ADK, пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
«Пожарные расчеты ДЧС работают по повышенному (рангу пожара)... предварительно густой черный дым с кровли здания», — говорится в сообщении ДЧС.
Добавляется, что открытого горения нет. Спасатели эвакуируют посетителей. На месте работают 54 пожарных и 17 единиц техники.
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