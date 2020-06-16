Эксперт рассказал, как долго COVID-19 живет на замороженных продуктах

Коронавирусная инфекция может жить на поверхности замороженных продуктов до 2-3 месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего эпидемиолога пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью.

По его словам, чем ниже температура, тем дольше живет вирус.

Специалист посоветовал отказаться от импортной сельхозпродукции или замороженной продукции.

При этом он ответил, что еду обязательно следует готовить и ни в коем случае не есть в сыром виде.

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